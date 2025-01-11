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Dünya

179 kişiye mezar olmuştu! Felakette 4 dakikalık sır

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüne yol açan kazaya karışan Jeju Air uçağındaki kara kutunun, çarpmadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğunun tespit edildiğini bildirdi.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
179 kişiye mezar olmuştu! Felakette 4 dakikalık sır
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Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazasına ilişkin incelemeler sürüyor. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Boeing 737-800 tipi uçağın kara kutusunun faciadan hemen önce işlevsiz kaldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan analizler, çarpmadan önceki 4 dakika boyunca uçağın hem Kokpit Ses Kaydedici (CVR), hem de Uçuş Veri Kaydedici (FDR) verilerinin kaydedilmediğini ortaya koydu" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu cihazların kaydı neden durdurduğunun henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, "CVR ve FDR verileri kaza soruşturmaları için önemli veriler olsa da kaza soruşturmaları farklı verilerin araştırılması ve analizi yoluyla yürütülür. Bu nedenle kazanın nedenini doğru bir şekilde belirlemek için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" denildi.

179 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 29 Aralık'ta Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı. Kazaya karışan uçağın olaydan önceki 48 saat içinde 13 uçuş gerçekleştirdiği belirlenirken, Jeju Air facia sonrasında operasyonel güvenliği artırmak amacıyla yılın ilk çeyreğinde toplam bin 878 uçuşu askıya aldığını duyurmuştu.

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