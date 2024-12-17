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Dünya

18 Aralık'ta Mısır'da yapılacak! Türkiye dahil çok sayıda ülke katılıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de 18 Aralık'ta düzenlenecek olan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı Zirvesi hazırlık toplantılarının yapıldığı bildirildi.

AA17 Aralık 2024 Salı 17:29 - Güncelleme:
18 Aralık'ta Mısır'da yapılacak! Türkiye dahil çok sayıda ülke katılıyor
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Mısır Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kahire'de D-8 Zirvesi hazırlık toplantılarının düzenlendiğini duyurdu.

Zirveye ev sahipliği yapan Mısır'ın D-8'deki yetkili temsilcisi Büyükelçi Raci el-Etrabi, "Kahire Zirvesi'nin gündeminde özellikle ekonomik işbirliğini geliştirme yolları olacağını" kaydetti.

Etrabi, gelecek yılın sonuna dek teşkilatın dönem başkanlığının Mısır'da olacağını belirterek, bunun Mısır'da kapsamlı kalkınma hedeflerine hizmet eden sanayi, tarım ve hizmet sektörlerindeki ilişkilerin artırılması için önemli fırsatlar taşıdığının altını çizdi.

D-8 ülkeleri nüfus gücünün bir milyarı aştığına ve büyük bir pazardan söz edildiğine işaret eden Etrabi, teşkilat ülkelerinin 5 trilyon dolarlık bir toplam üretime gücü olduğunu vurguladı.

Zirve öncesinde yarın da D-8 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

- GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D-8) TEŞKİLATI

D-8 Teşkilatı, 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Türkiye'nin yanı sıra Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın üye olduğu Teşkilat'ın sekretaryası İstanbul'da bulunuyor.

2017-2021 yıllarında Türkiye tarafından yürütülen D-8 Dönem Başkanlığı görevi, Nisan 2021'de Bangladeş'e devredilmiş; Mayıs 2024 itibarıyla Mısır tarafından devralınmıştı.

Bütün üyeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi de olan D-8 ülkelerinin toplam nüfusu yaklaşık 1,2 milyar, toplam dış ticaret hacmi 2,3 trilyon dolar, bu sayı küresel ticaretin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Teşkilat'ın temel amacı, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek, ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak ve uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak olarak öne çıkıyor.

D-8, çatışma yerine barış, meydan okuma yerine diyalog, sömürü yerine işbirliği, çifte standartlar yerine adalet, ayrımcılık yerine eşitlik ve baskı yerine demokrasi ilkelerini temel alıyor.

D-8'in ana faaliyet alanları, ticaret, tarım ve gıda güvenliği, sanayi, enerji ile ulaştırma ve bağlantısallık olup sağlık ve turizm alanlarında da çalışmalar sürdürülüyor.

  • D8 zirvesi
  • Kahire
  • gelişen ülkeler

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