18 ay önleyici hapis cezasına çarptırıldı

Peru Yüksek Mahkemesi, "görevi kötüye kullanmak, isyan ve komplo" suçlarından Castillo hakkında 18 ay önleyici hapis cezası kararı verdi.

Yüksek Yargıç Juan Carlos Checkley açıklamasında, Castillo'nun görevinden alındıktan hemen sonra Meksika Büyükelçiliğine sığınma talebinde bulunduğunu hatırlatarak, Castillo'nun kaçma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Çevrim içi yapılan duruşmaya katılmayan Castillo'nun avukatları, müvekkillerine yönelik yürütülen soruşturmanın yasa dışı olduğunu savunarak, suçlamaları kabul etmedi.

- CASTİLLO'NUN GÖREVDEN ALINMASI

Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çekimser oya karşı 101 lehte oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

- ERKEN SEÇİM ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

Boluarte, 11 Aralık'taki açıklamasında, bu siyasi çatışmanın ülke için sağlıklı olmadığına dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde Kongreye erken seçim önerisini getireceğim. Cumhurbaşkanı olarak görevim çoğunluğun iradesine uymaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kongrede önerinin kabul edilmesi halinde erken seçimin Nisan 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.