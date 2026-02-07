İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 185 milyon dolarlık onay: ABD'den Ukrayna'ya yeni destek
Dünya

185 milyon dolarlık onay: ABD'den Ukrayna'ya yeni destek

ABD, Ukrayna'ya askeri araç ve silah sistemlerinde kullanılmak üzere ekipman ve yedek parça satışına onay verdi. Olası satışın toplam maliyetinin 185 milyon dolar olduğu açıklandı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 00:36 - Güncelleme:
185 milyon dolarlık onay: ABD'den Ukrayna'ya yeni destek
ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya IX. sınıfı yedek parçalar ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığı belirtildi.

Tahmini maliyetin 185 milyon dolar olduğu ifade edilen olası satış için açıklamada, "Ukrayna'nın, ABD tarafından sağlanan araçlar ve silah sistemleri için yüksek operasyonel oranları korumak amacıyla yerel destek kapasitelerini güçlendirmeye acil ihtiyacı var." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu yedek parça ve ekipmanların lojistik kapasiteyi iyileştirmeye ve savaş alanındaki etkinliğe katkıda bulunacağı ifade edildi.

  • abd ukrayna
  • askeri ekipman
  • ukrayna rusya

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.