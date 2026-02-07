185 milyon dolarlık onay: ABD'den Ukrayna'ya yeni destek

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya IX. sınıfı yedek parçalar ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığı belirtildi.

Tahmini maliyetin 185 milyon dolar olduğu ifade edilen olası satış için açıklamada, "Ukrayna'nın, ABD tarafından sağlanan araçlar ve silah sistemleri için yüksek operasyonel oranları korumak amacıyla yerel destek kapasitelerini güçlendirmeye acil ihtiyacı var." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu yedek parça ve ekipmanların lojistik kapasiteyi iyileştirmeye ve savaş alanındaki etkinliğe katkıda bulunacağı ifade edildi.