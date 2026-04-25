New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 1915 olaylarına ilişkin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, sözde Ermeni soykırımına destek çıkarak küstah açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE VE OSMANLI'YI HEDEF ALDI

24 Nisan'ı işaret ederek bu günde 'Ermeni Soykırımı'nın 111. yıldönümünü' andığını ifade eden Mamdani, Türkiye'yi hedef aldı.

Günümüz Türkiye'sinde, Suriye'sinde ve Ermenistan'ında 1,5 milyon Ermeni'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından 'katledildiğini' ileri süren Mamdani, "Katledilen 1,5 milyon Ermeni'yi onurlandırırken, tarihin kendini tekrarlamasına izin vermeyi reddetmeliyiz." dedi.

SOYKIRIM YALANI RÜZGARINA KARABAĞ'I DA KATTI

Açıklamasının devamında Türkiye'ye yönelik iftiralarını sürdüren Mamdani, Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması adına 2020'de başlatılan operasyonlar üzerinden Azerbaycan'ı da hedef aldı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusa 'saldırdığı' görüşünü savunan Belediye Başkanı, 2023 yılından Azerbaycan'ın söz konusu bölgeden 100 binden fazla Ermeni'yi kovduğu ve soykırım kampanyasını sürdürdüğü hezeyanında bulundu.

ERMENİ DİASPORASINA KUCAK AÇTI

Sözde Ermeni soykırımı yalanını savunarak Ermeni diasporasına kucak açarak tarihin yalan ve karanlık tarafında yer almayı seçen Mamdani, yaptığı paylaşımın sonunda ise, "Bu anma gününde, Ermeni halkının —ve tüm halkların— özgürlük, güvenlik ve kendi kaderini tayin hakkı için yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.