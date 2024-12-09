İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın ABD'nin askeri üs kurduğu İsrail'in 'demir kubbe' sattığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ziyaret edecek. 1971'den bu yana bir İngiliz başbakanının adaya yapacağı ilk ziyarete karşı KKTC'den bir hamle geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Starmer ile görüşme talebinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

KKTC'den yapılan açıklamada, ziyaretin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusunda İngiltere'nin de temsil edileceği daha geniş kapsamlı gayrıresmi bir toplantıya ev sahipliği yapacağı bir zamanda gerçekleştiriliyor olmasına dikkat çekildi. Açıklamada "Garantör güçlerden biri olarak İngiltere'nin iki tarafa eşit muamele etme yükümlülüğü bulunmaktadır" denildi.

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