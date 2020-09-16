AA 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:56 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 18:56

Burundi’nin Rumonge eyaletinin başkenti Rumonge’de 1972 Hutu Soykırımı’ndan kalma iki toplu mezar bulundu.

Şimdiye kadar 51 kişinin cesedinin çıkarıldığı, toplu mezarlarda 150’den fazla ceset olabileceği ifade edildi.

İki yeni toplu mezarla 1972 Hutu Soykırımı’na ait olduğu tespit edilebilen toplu mezar sayısı 10’na ulaştı.

-1972 HUTU SOYKIRIMI

Burundu Ordusu’nda görevli 450 Hutu’nun 1972'de görevden uzaklaştırılmasıyla başlayan sokak eylemleri şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Nüfusun yaklaşık yüzde 85’ini oluşturan Hutuların başlattığı sokak eylemlerine bastırmak için Tutsilerden oluşan askeri birlikler, iki aydan daha kısa süre içinde yaklaşık 300 bin Hutuyu sistematik şekilde öldürmüştü.

Burundi iç savaşının başladığı 1993’te ise Hutular 500 bin Tutsi’yi öldürerek yeni bir soykırım gerçekleştirmişti.

Her iki katliam da Birleşmiş Milletler tarafından "soykırım" olarak kabul edilmişti.