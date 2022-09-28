1972'den günümüze diplomasiye 'panda' siperi... Çin-ABD ile 50 yıllı geride bıraktı

Çin, 1972'de Amerika Birleşik Devletleri ile ' panda diplomasisi 'ne başladı. Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca Çin ve ABD, dev pandaların korunması ve üremesi için birlikte çalışmayı sürdürdü.



Dört Amerikan hayvanat bahçesi; Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, Memphis Hayvanat Bahçesi, San Diego Hayvanat Bahçesi ve Atlanta Hayvanat Bahçesi Çin'den getirdikleri dev pandaları özenle misafir etti.

Peki Çin'in 'panda diplomasisi'nin ardından yatan gerçek neydi? İşte eşsiz diplomatinin merak edilenleri...

'PANDA DİPLOMASİSİ' TARİHİ

Hayvanlar, özellikle benzersiz bir ulusal öneme sahip oldukları yerlerde, uzun zamandır en ünlü diplomatik hediyelerle ilişkilendirilmiştir. Ve kalpleri ve zihinleri kazanma bağlamında 'tatlılık' da önemlidir. Diplomatik etki için de kullanılan Avustralya koalaları, bir başka popüler örnektir.

Washington ile panda diplomasisinin ilk örneği 1972'de dönemin başkanı Richard Nixon'ın Pekin'i ziyaretiyle gerçekleşti ve bu sayede Amerika ilk dev panda çifti Hsing Hsing ve Ling Ling'i aldı. Nixon'ın Pekin'e iki misk öküzü hediye etmesiyle karşılık buldu.

HEDİYE VERMEKTEN ÖDÜNÇ ALMAYA

1980'lerde panda sayılarının düştüğünü fark eden Çin hükümeti, pandaları dünyanın dört bir yanındaki ülkelere hediye etme politikasını değiştirdi.

Bu yöntem sadece diplomasiye yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda ekonomik açıdan da kârlıydı. Pandalar, ev sahibi ülkeye önemli bir maliyetle 10 yıllık yenilenebilir bir temelde ödünç verildi.

Raporlara göre, ev sahibi ülkeler yalnızca pandaların bakımı ve barınması için katı gereksinimleri karşılamakla kalmamalı, aynı zamanda bunun için yılda 1 milyon dolara kadar ödeme yapmalıdır. Ödünç verme döneminde doğan panda yavruları için önemli miktarda ek ücret alınır.

SEVİMLİ DİPLOMASİSİNİN FAYDALARI

Uzmanlar, genellikle faydalı ticaret anlaşmalarıyla çakışan panda anlaşmalarının zamanlaması konusunda rastgele bir şey olmadığını belirtiyor.

Örneğin pandalar, Çin ile yapılan önemli ikili uranyum ihracat anlaşmalarının ardından Kanada, Fransa ve Avustralya'ya geldi.

DİPLOMATİK HEDİYELER OLARAK DİĞER HAYVANLAR

Diğer nadir hayvanlar da küresel ölçekte diplomatik veya politik hediyeler olarak verilmektedir. Örneğin, Çin Merkezi Hükümeti, Pekin'deki 2008 Olimpiyat Oyunlarından önceki aylarda Hong Kong'a beş Olimpiyat yüzüğünü temsil eden beş Çin mersin balığı sundu.

Seyşel Adaları hükümeti, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 60. yıldönümünü anmak ve Seyşeller Adaları'nın Expo'ya katılımının maliyetlerini karşılamaya yardım ettiği için ülkeye şükranlarını sunmak için 2009'da duyurdu. bir çift Aldabra dev kaplumbağasını Şanghay'daki 2010 Dünya Fuarı'na bağışlayın.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Çin'in panda diplomasisine misilleme olarak Fransa'nın seçkin süvari birliklerinden birini Xi Jinping'e verdi.

Star Gazetesi