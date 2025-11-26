İsrailli analist Shay Gal, Eurasian Times'ta yayımlanan köşe yazısında Türkiye'nin milli muharip uçağı KAANı detaylı şekilde ele aldı ve Ankara'nın savunma alanında tam bağımsızlık hedefine her zamankinden daha fazla yaklaştığını vurguladı.

"STRATEJİK BAĞIMSIZLIK HEDEFİNİN SEMBOLÜ"

Gal, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde yakaladığı ivmeye dikkat çekerek, KAAN'ın sadece bir teknoloji projesi değil, aynı zamanda Ankara'nın stratejik bağımsızlık vizyonunun somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE KENDİ YOLUNU AÇTI"

Analize göre Türkiye'nin KAAN programına yaklaşımı hem bölgesel dengeleri değiştiriyor hem de özellikle İsrail başta olmak üzere bölgedeki diğer aktörlerde rahatsızlık yaratıyor. Gal, bu durumu "Ankara her şeye rağmen geri dönülemez şekilde kendi yolunu açtı" sözleriyle ortaya koydu.

"TÜRKİYE OYUNUN TAM ORTASINDA"

Şubat 2024'te gerçekleştirilen ilk uçuş ve devamındaki testlerin Türkiye'nin havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Gal, TUSAŞ'ın mühendislik kapasitesinin artık tartışma götürmez hale geldiğini söyledi. İsrailli analiste göre Türkiye "beşinci nesil savaş uçağı yarışına girmiş durumda ve artık oyunun tam ortasında."

"ANKARA ZİNCİRLERİNİ KIRMAYA KARARLI"

Gal, KAAN'ın ilk bloklarında kullanılacak ABD üretimi F110 motorlarının ihracat iznine tabi olduğuna dikkat çekti. Buna karşın Türkiye'nin TEI–TRMotor iş birliğiyle geliştirdiği TF-35000 motoru sayesinde bu bağımlılığı kalıcı biçimde aşmaya hazırlandığını vurguladı.

"ABD'nin lisans kontrolü Ankara'yı yavaşlatabilir ama durduramaz. Türkiye zincirlerini kırmakta kararlı" ifadelerini kullandı.

Gal ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington'ın F110 lisansını ağırdan aldığı yönündeki açıklamalarına atıfta bulundu; Türkiye'nin attığı adımların ise "motor teknolojisi dahil hiçbir alanda dış baskıya teslim olmayacağını" açıkça gösterdiğini belirtti.

"İSRAİL'İN VAZGEÇTİĞİ YERDE..."

Analist, İsrail'in 1980'lerde ABD baskısı ve iç siyasi nedenlerle iptal ettiği Lavi savaş uçağı projesi üzerinden değerlendirme yaparak, Türkiye'nin benzer bir geri adım atmayacağını söyledi.

"KAAN, Türkiye'nin stratejik alanlarda boyun eğmeme iradesinin sembolü. İsrail'in Lavi'de vazgeçtiği yerde Ankara sonuna kadar gidiyor" ifadelerini kullandı.

Bu kararlılığın bölgedeki güç dengesinde yeni bir gerçeklik oluşturduğunu ve Tel Aviv tarafından yakından, hatta endişeyle takip edildiğini aktardı.

"GÜVENİLİRLİK ARTIYOR"

Gal, Endonezya gibi ülkelerin KAAN'a gösterdiği yoğun ilginin Türkiye'nin savunma ihracatındaki güvenilirliğini artırdığını belirtti. ABD kaynaklı lisans noktalarının ihracat riskleri yarattığını kabul etse de, milli motor devreye girdiğinde bu engellerin önemli ölçüde aşılacağını ifade etti.

Ayrıca Türkiye'nin eş zamanlı olarak F-16 Block 70, Eurofighter Typhoon ve diğer platformlar konusunda yürüttüğü müzakerelerin Ankara'nın hem pratik hem stratejik bir geçiş sürecini yönettiğini vurguladı.

Gal, "Türkiye oyunu çok katmanlı oynuyor" yorumunda bulundu.

İsrailli analist, "Türkiye KAAN'ı iptal etmeyecek. Bu proje Ankara için teknik olduğu kadar ideolojik ve stratejik bir sembol. İsrail'in Lavi'de yaptığı hatayı tekrarlamayacaklar." ifadelerini kullandı.