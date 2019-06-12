Suudi Arabistan'dan dikkat çeken hamle! Yıllar sonra bir ilk

1990'dan sonra ilk kez bir Suudi Arabistanlı üst düzey yetkili Erbil'i ziyaret etti Suudi Arabistan'ın Orta Doğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir es-Sebehan, 1990'dan bu yana ilk üst düzey yetkili olarak Erbil'i ziyaret etti.