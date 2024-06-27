İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8456
  • EURO
    35,2979
  • ALTIN
    2459.63
  • BIST100
    10683.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldılar!
Dünya

1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldılar!

Avrupa Birliği (AB), enerji sektöründeki yatırımları koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkış için bildirimde bulundu.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilme kararı aldılar!
ABONE OL

AB Konseyi, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Birliği temsilen Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkılması için yazılı resmi bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, AB'nin anlaşmadan çekilmek için gereken son adımı attığına işaret edilerek, bildirimin ardından 1 yıl sonunda AB'nin Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmış olacağı kaydedildi.

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten de konuyla ilgili açıklamasında, "Üye ülkeler arasında varılan siyasi uzlaşı kapsamında AB ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) 1 yıl içinde Enerji Şartı Anlaşması'ndan ayrılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumak için 1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Halihazırda 50 ülke, AB ve Euratom tarafından onaylanmış anlaşma, son dönemde yoğun biçimde tartışılıyor.

Başlangıçta sektördeki yatırımları desteklemek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerine yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma hakkı tanıyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumalarında kullanılması pek çok ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Anlaşmada, AB ülkelerini ayrılmaları durumunda dahi mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl boyunca koruyacak sonlandırma hükmü bulunuyor.

İtalya'nın 2016'da ayrıldığı anlaşmadan, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler çekilmeyi planlıyordu.

AB Komisyonu, geçen yıl, iklim endişeleri nedeniyle üye ülkeler, AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli şekilde çekilmesini teklif etmişti.

Avrupa Parlamentosu nisan ayında anlaşmadan çıkışı kabul etmiş, üye ülkeler de mayıs ayında bunu onaylamıştı.

  • Enerji Şartı Anlaşması
  • enerji

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.