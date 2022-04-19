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Dünya

1997'de imzalanmıştı! Kazakistan ortak anlaşmadan çekilme kararı aldı

Kazakistan, Kırgızistan ile imzaladıkları iki ülkenin kolluk kuvvetlerine karşılıklı olarak birbirlerinin sınırlarında arama yapma hakkı veren ortak anlaşmadan çekilme kararı aldı.

AA19 Nisan 2022 Salı 12:09 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 12:09
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Kazakistan hükümetinden yapılan açıklamada, anlaşmanın sona erdirileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayımlandığı belirtildi.

Kararnamede, "Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, kanunun öngördüğü şekilde, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetleri ile özel birliklerin karşılıklı olarak devlet topraklarında kalışını ve etkileşimini sağlayan anlaşmaya taraf olmama niyetini Kırgızistan Cumhuriyeti'ne bildirecektir." ifadesi kullanıldı.

Kolluk kuvvetlerinin yabancı bir ülke topraklarında yetkilerini düzenleyen söz konusu anlaşma, Kazakistan ile Kırgızistan arasında 1997'de imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, taraflar, önceden izin talebinde bulunarak birbirlerinin topraklarında şüphelileri arama, kovuşturma ve gözetim yapma haklarının yanı sıra gözaltına alınanların transfer sürecine, ülke içinden taşınan silah ve değerli eşyalara eşlik etme yetkilerine de sahip oluyordu.

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