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Dünya

1999 yılından beri Türkiye'ye emanet: Balkanlarda Mehmetçiğin ayak sesleri

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Sırbistan sınır hattı dahil olmak üzere ülke genelinde devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Devriyeler, bölgede güvenliğin ve istikrarın teminatı olarak görülüyor.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 21:19 - Güncelleme:
1999 yılından beri Türkiye'ye emanet: Balkanlarda Mehmetçiğin ayak sesleri
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Mehmetçiğin Kosova'nın Sırbistan sınır bölgesi dahil, ülke genelinde devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar KFOR'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, gece ve gündüz icra edilen devriyelerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğuna vurgu yapıldı.

KFOR, DEVRİYE FAALİYETİNİ ARTIRMIŞTI

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 700'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türkiye'nin, KFOR'un komutasını ekim ayından itibaren 1 yıllığına üstleneceği bildirilmişti.

KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

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