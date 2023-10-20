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Dünya

''2 aydır bilgileri saklıyoruz'' açıklamasında bulunan Bulgaristan: Türkiye ile operasyona başlıyoruz

'İki aydır bilgileri kamuoyuna duyurmuyoruz' diyen Bulgaristan Savunma Bakanı Tagarev, Romanya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz'de mayın temizleme operasyonu başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Star Gazetesi20 Ekim 2023 Cuma 16:50 - Güncelleme:
''2 aydır bilgileri saklıyoruz'' açıklamasında bulunan Bulgaristan: Türkiye ile operasyona başlıyoruz
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Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Romanya ve Türkiye ile birlikte Karadeniz'de mayın temizleme operasyonu başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

Sofya Güvenlik Forumu tarafından Bulgaristan'daki ABD Büyükelçiliği ortaklığıyla düzenlenen "Ukrayna'da Barışı Kazanmak" başlıklı uluslararası konferansın açılışında konuşan Bulgar Bakan Tagarev, "İki aydır bilgileri kamuoyuna duyurmuyoruz. Umarım yakın gelecekte Bulgaristan'ın karasularında ve münhasır ekonomik bölgesinde güvenliği artıracak bu operasyon başlatılır. Bu operasyon tahıl koridoruna yardım edecek" dedi.

Tagarev, Ukrayna'ya siyasi, askeri ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini yineledi.

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