İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2022 Çarşamba / 9 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7984
  • EURO
    15,696
  • ALTIN
    806.269
  • BIST100
    2073.89
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2 aylık bebeğini dondurucuya kapatan babadan skandal ifade: Oyun oynamak istedik
Dünya

2 aylık bebeğini dondurucuya kapatan babadan skandal ifade: Oyun oynamak istedik

Japonya'da bir baba, 2 aylık bebeğini eksi 18 derecedeki dondurucuya kapattığı gerekçesiyle tutuklandı. Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka'nın, 'Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu' dediği öğrenildi.

IHA12 Ocak 2022 Çarşamba 10:00 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:01
ABONE OL

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. İki aylık bebeği eksi 18 derecede çalışan dondurucuya kapattığı tespit edilen 42 yaşındaki baba, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Fukuoka polisinden edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Tatsuji Nishioka geçtiğimiz yıl 15-16 Nisan tarihleri arasında ailesi ile birlikte bölgedeki bir otelde konakladı. Otelde kaldığı süre zarfında ve sonrasında bebeğe şiddet uygulayan Nishioka, ağustos ayında çocuğunu hastaneye götürünce yakayı ele verdi.

Bebeğin sol uyluk kemiği ve kaburgasında kırık olduğunu fark eden sağlık personelinin olayı polise bildirmesinin ardından şüphelinin evinde yapılan aramada ise şoke eden bulgulara ulaşıldı. Talihsiz bebeği dondurucuya kilitlediği anın fotoğraf ve video görüntülerini sakladığı tespit edilen şahıs, çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

İNKAR ETTİ

Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka'nın, "Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu" dediği öğrenildi.

Sosyal güvenlik yetkilileri talihsiz bebeğin bakımı için devreye girerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.