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Dünya

2 başkent hattında ''Türkiye'' hareketliliği: Alarm zilleri çalınmalı

Türkiye ile Pakistan arasındaki ittifakın Levant'a kadar uzandığını ve bu durumun İsrail için tehdit oluşturduğunu belirten Tel Aviv basını 'Kudüs'ten Washington'a kadar başkentlerde alarm zilleri çalınmalı' çağrısında bulundu.

Star Gazetesi8 Haziran 2025 Pazar 10:03 - Güncelleme:
2 başkent hattında ''Türkiye'' hareketliliği: Alarm zilleri çalınmalı
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Türkiye ile Pakistan arasındaki askeri ve savunma alanındaki güçlü iş birliği İsrail'de endişeye neden oldu.

Pakistan-Hindistan gerilimi sonrası Türkiye'nin İslamabad yönetimiyle olan ittifakının daha da derin olduğunun ortaya çıktığını yazan İsrail basını, söz konusu durumun Tel Aviv için risk oluşturduğunu belirtti.

Güney Asya'da giderek nüfusunu artıran Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde iddialı bir oyuncuya dönüştüğünden söz edildi.

Türkiye'nin İHA, deniz sistemleri ve gelişmiş diğer askeri teknolojileriyle Pakistan'ın ikinci büyük silah tedarikçisi olarak ortaya çıktığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Pakistan'a verdiği savunma desteğinin Güney Asya ve ötesi için endişe kaynağı olduğu ileri sürüldü.

2 BAŞKENT HATTINDA "TÜRKİYE" KORKUSU

Haberde, "Türkiye'nin Pakistan ile büyüyen bağları İsrail ve bölgesel müttefikleri için derin riskler taşıyor. Zaten Hizbullah, Hamas ve diğer İran destekli vekillerden gelen tehditlerle boğuşan İsrail, şimdi bir NATO üyesinin ek komplikasyonuyla karşı karşıya. Pakistan'dan Türkiye'ye ve Levant'a uzanan daha güçlü, ideolojik olarak yönlendirilen bir eksen olasılığı, Kudüs'ten Washington'a kadar başkentlerde alarm zillerini çaldırmalı." denildi.

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