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Dünya

2 bin Esed askeri Irak'a sığındı

Irak Hükümeti Sözcüsü Basim el-Avadi, Suriye'den 2 bin rejim askerinin Irak'a sığındığını belirtti.

IHA8 Aralık 2024 Pazar 07:40 - Güncelleme:
2 bin Esed askeri Irak'a sığındı
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Suriye'deki krizi çözmeye yönelik diplomatik çabalar hız kesmeden devam ederken, Beşar Esad rejimine muhalif grupların ilerleyişi durdurulamıyor. Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin Suriyeli askerin Irak'a sığındığını bildirdi. El-Avadi, Irak hükümetinin onayıyla bu askerlerin ülkeye girdiklerini söyledi.

FİDAN VE HÜSEYİN GÖRÜŞMESİ

Irak Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Hüseyin, Suriye'de devam eden gerilimin "ciddi sonuçlara ve bir göç krizine" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Suriye'deki silahlı çatışmaların devam etmesinin insani krizleri ve göç dalgalarını daha da kötüleştireceğini belirten Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, bu durumun tüm bölgeyi olumsuz etkileyeceği konusunda uyardı. Suriye halkının yaşadığı insani trajedinin derinleşmesinden duydukları endişeyi dile getiren her iki taraf, bu acıları hafifletmek için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını koruyacak kapsamlı siyasi çözümün, sürdürülebilir istikrarın önemi konusunda mutabık olan Fidan ve Hüseyin, Bağdat ve Ankara arasındaki iş birliğini geliştirme, Suriye konusundaki bölgesel ve uluslararası aktörlerle koordinasyonu artırma için adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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