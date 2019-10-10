2 bin yıllık tapınak keşfedildi

Bir kanalizasyon kazısı sırasında anıt mezarın bulunduğu duyuruldu. Kom Şakau köyünde inşaat işçileri kanalizasyon kazısı yaparken eski bir mezar olduğu anlaşılan bir yapıya denk geldi. Keşifle birlikte durdurulan çalışmalar sonrası arkeologlar taşlara kazınmış yazıtlardan elde ettikleri metin parçalarında Mısır’ı yöneten Prolemaic hanedanına mensup dördüncü firavun olan Ptolemy’nin ismini tespit etti.