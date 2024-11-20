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Dünya

2 gün boyunca sokağa çıkmak yasak! Irak'ta 37 yıl sonra ilk nüfus sayımı

Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 19:37 - Güncelleme:
2 gün boyunca sokağa çıkmak yasak! Irak'ta 37 yıl sonra ilk nüfus sayımı
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Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi.

Yaklaşık 4 gün önce aile bilgilerini almaya başladıklarını belirten Ekrem, bugünden itibaren evleri ziyaret ederek daha önce aldıkları bilgileri incelediklerini aktardı.

5 BİN 600 MEMUR GÖREVLENDİRİLDİ

Ekrem, Kerkük'te iki gün boyunca sürecek ev incelemeleri için 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini dile getirdi.

Kerkük'ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ekrem, kentin güncel nüfusunun bu sayımla birlikte netleşeceğini söyledi.

Irak'ta her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin ülkeyi işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı düzenlenemedi.

2 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ülkede bugün ve yarın devam edecek genel nüfus sayımı için 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Nüfus sayımının, bütçe, kalkınma projeleri, meclis ve vilayet meclisi sandalyeleri gibi birçok konuyu etkilemesi bekleniyor.

Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sayımda, etnik ve mezhebi sorular yer almayacak.

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