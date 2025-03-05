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Dünya

2. Karabağ Savaşı sonrası ipleri çekildi! Azerbaycan kapatılması yönünde karar aldı

Azerbaycan'da, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezinin (ICMPD) Bakü'deki ofislerinin kapatılması yönünde karar alındı. 2. Karabağ Savaşı sonrasında söz konusu kuruluşların temsilcilerinin işgalden kurtarılan Karabağ'a gitmek istememesi de kararın alınmasında etkili oldu.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
2. Karabağ Savaşı sonrası ipleri çekildi! Azerbaycan kapatılması yönünde karar aldı
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Azerbaycan hükümeti, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ICMPD'ye, bu kuruluşların Azerbaycan'daki temsilciliklerinin kapatılmasına ilişkin resmi yazı gönderdi.

Söz konusu kararın, Azerbaycan'ın artık 1990'lı yıllardaki gibi insani krizlerle karşı karşıya kalmayan, başkalarına yardım eder durumda olan bir ülke haline gelmesi nedeniyle alındığı ifade ediliyor.

Bahsi geçen kuruluşların eskiden uğraştığı sorun ve konular halihazırda mevcut olmadığından Azerbaycan'da faaliyet göstermesinin öneminin kalmadığı belirtiliyor.

2. Karabağ Savaşı sonrasında söz konusu kuruluşların temsilcilerinin işgalden kurtarılan Karabağ'a gitmek istememesi de kararın alınmasında etkili oldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin artık donör bir ülke olduğunu ve BM'nin alt kuruluşlarıyla işbirliklerinin yeniden gözden geçirildiğini açıklamıştı.

Bayramov, BM'nin ilgili kuruluşlarının merkezi ofisleri ile proje bazlı iş birliklerini sürdüreceklerini bildirmişti.

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