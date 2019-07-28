2 kilo ham altın buldu

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Ballarat kenti yakınlarındaki boş arazide metal dedektörüyle arama yapan kişi tarafından yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında 2 kilo ham altın bulundu. Toprağın altından çıkarılan işlenmemiş altının 90 bin dolar değerinde olduğu belirtildi. Bulduğu madeni kuyumcuya götürerek değerini öğrenen emektar altın arayıcısına çeşitli tekliflerin yapıldığı öğrenildi. Kuyumcu Mark Day, altını getiren kişinin çok heyecanlı olduğunu belirterek “Dükkanda bana altını gösterdiğinde yaprak gibi titriyordu. Altınla ne yapacağını bilmiyordu, üç gündür uyuyamamıştı” ifadelerini kullandı.