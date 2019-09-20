19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7485
  • 6,3363
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

2 milyon Amerikalı 51. Bölge'ye akın etti: Alay konusu oldular

Facebook'tan 'uzaylıları görme' iddiasıyla açılan daveti ciddiye alan yüzlerce Amerikalı, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı askeri üsse gitti. Üsse yaklaşmaya çalışan 2 kişi gözaltına alınırken, üsse girmeye teşebbüs etmeyenlerin ana kapıya uzak bir mesafede çadır kurup kamp yaptığı belirtildi. Amerikalıların sosyal medyadan yapılan çağrıyı sorgulamadan bölgeye gitmesi, kamuoyunda alay konusu oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de, sosyal medya üzerinden "uzaylıları görme" iddiasıyla yapılan daveti ciddiye alan yüzlerce kişi, Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse gitti.
 
Matty Roberts adlı bir Amerikalı tarafından üste "uzaylı olduğu" iddiasıyla yapılan Facebook çağrısı, çoğu gençlerden oluşan yüzlerce Amerikalı tarafından ciddiye alındı. 
 
Çağrıdaki "51. Bölge'ye baskın düzenlemek" teklifine uyarak bölgeye gidenler, alınan yüksek güvenlik önlemleri sebebiyle tel örgülere bile yaklaşamadı.
 
Polisin, tel örgülere yaklaşmaya çalışan 2 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
 
Üsse girmeye teşebbüs etmeyen diğer katılımcıların, ana kapıya uzak bir mesafede çadır kurup kamp yaptıkları ifade edildi.
 
Amerikalıların sosyal medyadan yapılan çağrıyı sorgulamadan bölgeye gitmesi, kamuoyunda alay konusu oldu.
 
 - 2 milyon Amerikalı kayıt yaptırmıştı
 
"51. Bölge'ye baskın düzenleyelim. Hepimizi tutuklayamazlar." çağrısıyla açılan Facebook sayfasının açıklama kısmında, "Hepimiz Nevada çölünde buluşalım ve koordineli bir şekilde üsse koşalım. Yeteri kadar hızlı olursak onların kurşunlarından kaçabiliriz. O uzaylıları göreceğiz." ifadeleri yer almıştı. 
 
Kaos oluşturacağı ve gereksiz yaralanmalara neden olabileceği gerekçesiyle Facebook  tarafından kapatılan söz konusu davete 2 milyon Amerikalı kayıt yaptırmıştı.
 
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan 51. bölge, uzaylılar ve gelişmiş askeri silahlar konusunda gizli araştırmaların yapıldığı bir tesis olarak biliniyor. 
 
Girişin ve görüntü almanın yasak olduğu 51. bölge, geçen aylarda sosyal medya üzerinden başlatılan söz konusu çağrı ile gündeme gelmişti.
 
Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgedeki asıl araştırma merkezlerinin yer altında olduğu ve oldukça büyük bir alana yayıldığı iddia ediliyor.

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST daveti

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Başkan Erdoğan, husumetli aileleri barıştırdı

Başkan Erdoğan, husumetli aileleri barıştırdı

Minik Leyla'nın davasında amca da tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında amca da tutuklandı

Arnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Arnavutköy'de aile katliamı! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

Meteoroloji uyardı: Hızı saatte 70 kilometreyi bulacak

Meteoroloji uyardı: Hızı saatte 70 kilometreyi bulacak

Tır devrildi, trafik felç oldu

Tır devrildi, trafik felç oldu
 

POPÜLER HABERLER

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

Adana rekora hazırlanıyor: Hedef 222 metre!

Adana rekora hazırlanıyor: Hedef 222 metre!

İlaç-kozmetik sektöründe kullanılıyor, kilosu 10 TL!

İlaç-kozmetik sektöründe kullanılıyor, kilosu 10 TL!

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA