İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9496
  • EURO
    41,0861
  • ALTIN
    3797.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2 Nisan'da ne olacak? Beyaz Saray ''Amerika tarihinin dönüm noktası'' diyerek duyurdu
Dünya

2 Nisan'da ne olacak? Beyaz Saray ''Amerika tarihinin dönüm noktası'' diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da gümrük tarifeleriyle ilgili yapacağı açıklama dünyanın gündeminde yer alıyor. Trump'ın günler öncesinden 'Kurtuluş günü' olarak tanımladığı 2 Nisan için Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'Amerika tarihinin dönüm noktası' olacak dedi.

AA1 Nisan 2025 Salı 20:56 - Güncelleme:
2 Nisan'da ne olacak? Beyaz Saray ''Amerika tarihinin dönüm noktası'' diyerek duyurdu
ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı.

Leavitt, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük tarifelerine atıf yaparak ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini savundu.

LEAVITT: O GÜNLER GERİDE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini anlatan Leavitt, artık hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını belirtti.

Leavitt, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor." ifadelerini kullandı.

"Yarından itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak." yorumunu yapan ABD'li sözcü, "Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit." dedi.

Trump'ın bu politikası dolayısıyla şimdiden büyük firmaların gümrük vergisi ödememek için ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım açıkladığını ve bunların devam edeceğini ifade eden Leavitt, bu politikanın günün sonunda Amerikan halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve herkesin bundan memnun olacağını kaydetti.

Başkan Trump, "ABD'nin gerçek kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifelerinin uygulanmaya başlayacağını açıklamış, ABD'de üretilmeyen otomobiller için de yüzde 25'lik gümrük vergisinin yine bu tarihte başlayacağını belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.