2 nükleer gücün savaşı sonrası kritik çağrı: Karmaşıklığa Türkiye son verebilir

Hindistan, ülkesindeki terör saldırısı için suçladığı Pakistan'ı füzelerle vurdu ve 'askeri operasyon' başlattığını duyurdu. Konu ile ilgili dış basında yer alan bir analiz haberde Hindistan'ın kanıt sunmaksızın Pakistan'ı suçlayan açıklamalarda bulunduğu belirtildi. Söz konusu analizde gerçeğin ortaya çıkması için Pakistan'ın BM öncülüğünde ABD, Çin ve Türkiye gibi büyük güçlerin temsil edileceği tarafsız ve uluslararası bir soruşturma talebinde bulunduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, Çin' ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki tecrübesi sürecin daha güvenilir şekilde yürütülmesinin sağlayacağının özellikle altı çizildi.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN'I VURDU

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordunun, Pakistan ve ülkenin kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığı ifade edildi.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu.

Açıklamada, Pahalgam'daki saldırı sonrasında bu adımların atıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" kaydedildi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok yaşa Hindistan." ifadesini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı Dar ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

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