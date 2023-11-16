2 sayfalık gayriresmi belge ele geçirildi! Almanya'dan ''Gazze'' teklifi

Politico, Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçirdi.

Belgede, "İsrail'in şu hedefini biz de paylaşıyoruz, Hamas İsrail'i ve vatandaşlarını terörize edecek bir pozisyona tekrar asla getirilmemeli." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi, Filistin ya da Mısır'ın Gazze'nin kontrolünü alması gibi senaryoların ele alındığı belgede, Filistin ve Mısır'ın böyle bir sorumluluğu istemeyeceği, İsrail'in de Gazze'deki varlığının siyasi olarak istenmediği vurgulandı.

Belgede, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının "BM çatısı altında Gazze'nin uluslararasılaştırılması" anlamına geleceği ifade edilerek, bu noktadan sonra "dikkatlice bir geçiş süreci" yaşanabileceği aktarıldı.

- FİLİSTİNLİ DİPLOMATTAN "BU ÖNERİ KABUL EDİLEMEZ" AÇIKLAMASI

Filistin'in BM Misyon Temsilcisi Abdalrahim Alfarra, Politico'ya yaptığı açıklamada, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

BM'nin görevinin sınırları korumak ve iki devletli çözüm için çalışmak olduğunu belirten Alfarra, bu belge konusunda Filistin yönetimi ile istişare yapılmadığını kaydetti.

Gazze'nin geleceği konusunda konuşulmadan önce şu andaki durumun konuşulması gerektiğini bildiren Alfarra, "Şu anda insanlarımızı nasıl korumamız gerektiği hakkında konuşmuyorlar." eleştirisinde bulundu.

ABD VE İSRAİL'İN, GAZZE'Yİ "ULUSLARARASI BİR GÜCÜN KONTROL ETMESİNDE" HEMFİKİR OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İsrail ve ABD'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze'yi "uluslararası bir gücün kontrol etmesi" konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dün Tel Aviv'i ziyaret eden Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile üst düzey İsrailli yetkililerin yaptığı toplantıda "Gazze'de savaşın bitmesinden sonraki durumun" ele alındığı ifade edildi.

KAN'ın, "konuyla ilgili İsrailli iki kaynaktan" aktardığına göre, toplantıdaki taraflar, savaşın sona ermesinin ardından "Gazze'yi kontrol edecek tarafın uluslararası bir görev gücü olmasını" önerdi.

McGurk ve İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria'daki Mahmud Abbas liderliğindeki "Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi'ni kontrol edemeyeceği" konusunda mutabık kaldı.

McGurk'un, İsrailli yetkililerden, "İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam güvenlik kontrolüne sahip olacağı" yönünde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya açıklık getirmelerini istediği aktarıldı.

İsrailli yetkililerin, McGurk'a, "İsrail'in Gazze'de sivilleri yönetme veya yasa dışı Yahudi yerleşimlerini yeniden kurma niyetinde olmadıklarını vurguladığı" kaydedildi.

Dün İsrail'i ziyaret eden McGurk, İsrailli yetkililerle Tel Aviv'de görüşmüştü.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile McGurk'un, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki esirlerin durumunu ve bunların evlerine döndürülmesi konularını görüştüğü bildirilmişti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.