İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2025 Pazar / 12 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2875
  • EURO
    44,7234
  • ALTIN
    4177.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2 ülke arasındaki kriz zirveye yansıdı! Örgütten ayrılma kararı aldılar
Dünya

2 ülke arasındaki kriz zirveye yansıdı! Örgütten ayrılma kararı aldılar

Ruanda, Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECCAS) çekildiğini açıkladı.

AA8 Haziran 2025 Pazar 07:40 - Güncelleme:
2 ülke arasındaki kriz zirveye yansıdı! Örgütten ayrılma kararı aldılar
ABONE OL

Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruanda'nın, bazı üye devletlerin desteğiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), ECCAS'ı araçsallaştırmasını kınadığı belirtildi.

ECCAS'ın, dün Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da düzenlenen 26. Olağan Zirvesi'ne dikkat çekilen açıklamada, bu zirvede KDC'nin emirlerini dayatmak için Ruanda'nın dönüşümlü başkanlık hakkının "kasıtlı olarak" göz ardı edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Ruanda'nın, ECCAS'ın "kurucu metinleri tarafından garanti altına alınan haklarına yönelik meydan okumayı" kınadığı vurgulanarak, "Faaliyetleri artık ilkelerine ve yararlılığına aykırı olan bir örgütteki üyeliğini sürdürmek için hiçbir neden görmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel barış, güvenlik, ekonomik entegrasyon ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 1983 yılında kurulan ECCAS, 11 Afrika ülkesini kapsıyor.

Ruanda, 2007'de örgütten ayrılmış ancak 2016'da yeniden üye olmuştu.

Son yıllarda Ruanda ile KDC arasında Doğu Kongo'daki güvenlik krizleri ve isyancı grupların desteklendiği iddiaları nedeniyle ciddi diplomatik gerginlikler yaşanıyor.

  • Ruanda
  • ECCAS
  • Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.