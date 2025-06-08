Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruanda'nın, bazı üye devletlerin desteğiyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), ECCAS'ı araçsallaştırmasını kınadığı belirtildi.

ECCAS'ın, dün Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da düzenlenen 26. Olağan Zirvesi'ne dikkat çekilen açıklamada, bu zirvede KDC'nin emirlerini dayatmak için Ruanda'nın dönüşümlü başkanlık hakkının "kasıtlı olarak" göz ardı edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, Ruanda'nın, ECCAS'ın "kurucu metinleri tarafından garanti altına alınan haklarına yönelik meydan okumayı" kınadığı vurgulanarak, "Faaliyetleri artık ilkelerine ve yararlılığına aykırı olan bir örgütteki üyeliğini sürdürmek için hiçbir neden görmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bölgesel barış, güvenlik, ekonomik entegrasyon ve kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 1983 yılında kurulan ECCAS, 11 Afrika ülkesini kapsıyor.

Ruanda, 2007'de örgütten ayrılmış ancak 2016'da yeniden üye olmuştu.

Son yıllarda Ruanda ile KDC arasında Doğu Kongo'daki güvenlik krizleri ve isyancı grupların desteklendiği iddiaları nedeniyle ciddi diplomatik gerginlikler yaşanıyor.