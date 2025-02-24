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Dünya

2 ve üstü çocuk sahibi anneler için önemli karar! Ömür boyu vergi muafiyeti getiriliyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını hayata geçireceklerini belirterek, 2 ve 3 çocuk sahibi annelere yönelik ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getireceklerini söyledi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
2 ve üstü çocuk sahibi anneler için önemli karar! Ömür boyu vergi muafiyeti getiriliyor
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Orban, Macaristan Ulusal Meclisinde hükümetin bu yıl ekonomik alanda atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AVRUPA'NIN EN KAPSAMLI VERGİ İNDİRİMİ PROGRAMI

2025 yılını atılım yılı olarak nitelendiren Orban, "Avrupa'nın en kapsamlı vergi indirimi programını da hayata geçireceğiz. İşte buna ben atılım diyorum. 2 ve 3 çocuklu anneler için tam, ömür boyu gelir vergisi muafiyeti getiriyoruz." dedi.

Orban, düzenlemenin 3 çocuklu anneler için Ekim 2025'te iki çocuklu anneler için ise Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini ifade etti.

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