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2 yaşındaki Çinli çocuk, akıllı telefon yüzünden görme kaybı yaşadı

Çin'de yaşayan iki yaşındaki bir çocuk, her gün 4 saat telefonla oynadığı için görme kaybına uğradı.

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Çin'in doğusundaki Jiangsu bölgesinde bir ailenin telefonla oynamaya alıştırdıkları iki yaşındaki çocuğu görme kaybına uğradı.
 
Çin basınında yer alan haberlere göre aile, 'sessiz olmasını sağladığı' için çocuklarını bir yaşından itibaren telefonla oynamaya alıştırmış.
 
Bir yaşından bu yana her gün yaklaşık 4 saat akıllı telefonla vakit geçiren çocuğun bu yüzden görme kaybı yaşadığı öğrenildi.
 
Bir süre sonra çocuklarının çok fazla gözlerini kırpıştırıyor oluşundan şüphelenen aile, iki yaşındaki çocuğu doktor muayenesine götürdü ve yapılan muayene sonucunda çocuğa 'şiddetli miyop' teşhisi konuldu. 
 
Muayenenin ardından, iki yaşındaki çocuğa '-9 diyoptri' derece gözlük verilmesine karar verildi. Ortalama bozukluğa sahip olan insanların diyoptri oranları ise -0.5 ile -0.3 oranlarında seyrediyor.
 
'GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ'
 
 
Yangzhou Anne ve Çocuk Bakım Merkezi'nden Dr. Liu Li, yaptığı açıklamada çocuğun durumunun geri döndürülemez olduğunu ve büyüdükçe görme yeteneğinin kötüleşebileceğini söyledi. 
 
Liu ayrıca, bu kadar küçük çocukların bu kadar üzün süreler boyunca telefon ekranına bakmaması gerektiğini belirtti.
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuyla ileili nisan ayında yayınlanan bir klavuza göre, bir yaşın altındaki çocukların herhangi bir şekilde elektronik ekranlara maruz bırakılmaması, iki ila dört yaş arasındaki çocukların ise dijital ekranlara bir saatten fazla bakmaması tavsiye ediliyor. 
 
DSÖ'ye göre, küçük çocukların elektronik ekranlara bakmasının sınırlandırılması veya engellenmesi, onların sağlıklı yetişmeleri açısından önemli.
 
Sputnik'in haberine göre, Çin'de 2015 yılında yayınlanan bir ulusal rapora göre ise, 5 yaşın altında yaklaşık 500 milyon Çinli bebeğin görme problemleriyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. 
 
OKULLARA ELEKTRONİK ALET TALİMATI
 
Geçen ay, Jiangsu'daki yetkililer, eyaletteki tüm okullara 'öğrencilerinin telefon ve tabletleri sınıfa getirmelerini yasaklama' çağrısında bulundu ve öğretmenlere de öğrencilere elektronik cihazlar yerine kağıt üzerinde ödev vermeleri talimatında bulunuldu.

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