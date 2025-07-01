Savunma sanayi meraklılarını yakından ilgilendiren önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu kapsamda KAI geçtiğimiz günlerde yayınladığı basın bülteninde, Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) ile 20 adet ek KF-21 savaş uçağı temin etmek için 1,76 milyar dolar tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Sözleşmede teknik kılavuzlar ve eğitim programları gibi lojistik destek de yer alıyor.

2028'E KADAR TOPLAM 40 SAVAŞ UÇAĞI TESLİM EDİLECEK

Yeni anlaşma, 20 uçağın ilk partisi için Haziran 2024'te imzalanan daha önceki bir sözleşmeyi takip ediyor. KAI, mevcut programa göre ilk savaş uçaklarını 2026'nın ikinci yarısında Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeye başlamayı hedefliyor. 2028'e kadar ise toplam 40 jetin teslim edilmesi planlanıyor.

KF-21 programı, Güney Kore ve Endonezya arasında, yaşlanan F-4 ve F-5 filolarının yerini alacak süpersonik bir savaş uçağı geliştirmeyi amaçlayan ortak bir proje olarak 2015 yılında başlatıldı. Platform, gelişmiş aviyonik, yerli sensörler ve çok amaçlı işlevselliğin bir karışımıyla hava üstünlüğünü ve saldırı yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

KAI'ye göre, ilk prototipin Temmuz 2022'de havalanmasından bu yana altı prototip uçuş testlerinden geçiyor. DAPA tarafından denetlenen bu testler, KF-21'in Hava Kuvvetleri'ne tam ölçekli üretim ve entegrasyon öncesinde performansını doğrulamaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası.

KENDİ KENDİNE YETEN BİR ENDÜSTRİ KURMA GİRİŞİMİ

Güney Kore'nin KF-21'e yaptığı yatırım, gelişen bölgesel tehditler arasında kendi kendine yeten bir havacılık endüstrisi kurma ve gelişmiş hava gücü varlıklarını güvence altına alma yönündeki uzun vadeli savunma stratejisiyle örtüşüyor. Uçağın, uygun fiyatlılık ve bakım kolaylığını korurken gizliliği azaltan özellikleri bünyesinde barındıran dördüncü ve beşinci nesil savaş uçakları arasında bir köprü görevi görmesi bekleniyor.

KF-21 ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN İLGİ GÖRDÜ

KF-21, potansiyel alıcıların daha maliyetli Batı beşinci nesil platformlarına alternatifler aradığı Polonya, Peru ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ilgi gördü. Herhangi bir ihracat sözleşmesi kesinleşmemiş olsa da, bu ülkelerin uçağın gelişmiş yetenek ve uygun fiyatlılık karışımına ilgi gösterdiği bildirildi.