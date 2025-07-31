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Dünya

20 asker esir alındı: Kamboçya'dan Malezya'ya yardım talebi

Kamboçya, Tayland ordusu tarafından esir alınan 20 askerinin serbest bırakılması için Malezya'dan yardım talebinde bulundu.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 12:47 - Güncelleme:
20 asker esir alındı: Kamboçya'dan Malezya'ya yardım talebi
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Malay Mail'in haberine göre, Başbakan Hun Manet, konuya dair yaptığı açıklamada, askerlerinin serbest bırakılması için Kamboçyalı askeri yetkililerin, Tayland ordusuyla görüşme halinde olduğunu belirtti.

Askeri yetkililerinin girişimlerinin yanı sıra ateşkes gözlemcisi olarak görev yapan Malezya ve silahlı kuvvetlerinin de yardımını istediklerini aktaran Hun Manet, "Tayland ordusunun gözaltında tuttuğu tüm askerlerimizi mümkün olan en kısa sürede Kamboçya'ya iade edeceğini içtenlikle umuyorum." ifadesini kullandı.

Hun Manet, çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan sivillerin refahının da hükümetin en büyük önceliği olduğunu, bu nedenle hükümetin mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanması için yorulmadan çalıştığını vurguladı.

Güneydoğu Asya'da gerilim tırmanıyor

⁠TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Sınır anlaşmazlığı çatışmaya dönüşmüştü: İki ülkeden ilk temas

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Kamboçya'yı ihtilaflı sınıf hattında saldırılar düzenlemekle suçlayarak, "Bu, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise ülkenin ateşkesi ihlal ettiğine yönelik iddiaları reddetmişti.

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