20 baz istasyonuna saldırı! 5G Kovid-19 yayar mı?

star.com.tr 07 Nisan 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:40

İngiltere'de Liverpool ve West Midlands çevresindeki baz istasyonlarına bir dizi saldırı düzenlendi. İngiltere'deki 5G'nin piyasaya geç sürülmesi nedeniyle, birçok saldırının yapıldığı baz istasyonu aslında 5G teknolojisini içermiyordu. Bu da saldırganların sadece 3G ve 4G ekipmanlarına zarar vermesine neden oldu.



The Guardian'a göre , İngiltere'nin dört kilit mobil ağını birleştiren bir grup olan MobileUK, saldırılara engel olmalarını isteyen müşterilere yönelik açık bir mektup yayınladı.

Mektupta, 'Baz istasyonlarını ateşe veren, kritik altyapıyı bozan ve 5G ile Kovid-19 salgını arasında bağlantı olduğunu iddia eden yanlış bilgilerle vandallık yapılan vakalar yaşadık. Gerçek şu ki, 5G ve koronavirüs arasında herhangi bir bağlantının bilimsel kanıtı yoktur.' ifadelerine yer verildi.

'Lütfen bunu durdurmamıza yardım edin'



Mektupta ayrıca İngiltere'deki vatandaşlardan şirket çalışanlarının istismarına tanıklık etmeleri halinde derhal bildirmeleri, yanlış bilgi görmeleri halinde haberdar etmeleri istendi. Şirket, bu çabanın gerçekten bir fark yapacağını belirtti.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'na göre Pazartesi günü, Birleşik Krallık'taki koronavirüs hastalığından 5.373 kişi öldü ve ülkedeki salgının başlamasından bu yana 51.608 kişinin testleri pozitif çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi istatistiklerine göre, küresel salgında şu ana kadar 74 binden insan öldü, 1.3 milyondan fazla insan enfekte oldu.

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