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Dünya

20 binden fazla Ukraynalı erkek, askere gitmemek için kaçtı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından, 20 bin Ukraynalının askere gitmemek için ülkeden kaçtığı ortaya çıktı. 14 bin 313 kişinin sınır boyunca yürüyerek ya da yüzmeye çalışarak, 6 bin 800 kişinin sahte resmi belgeleri düzenleyerek kaçma girişiminde bulunduğunu açıklandı.

IHA19 Kasım 2023 Pazar 14:49 - Güncelleme:
20 binden fazla Ukraynalı erkek, askere gitmemek için kaçtı
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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından 18-60 yaş aralığındaki Ukraynalı erkeklerin ülkeden ayrılmaları yasaklanmıştı. Ancak yapılan araştırmalar 20 bin Ukraynalının askere gitmemek için ülkeden kaçtığını ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre, 2022 yılının Şubat ayı ile 2023 yılının Ağustos ayları arasında ülkeden ayrılan Ukraynalı erkekler komşu ülkelere yasa dışı yollarla geçti.

Kiev yönetimi ise, kaçma girişiminde bulunan 21 bin 113 erkeğin yakalandığını doğrularken, 14 bin 313 kişinin sınır boyunca yürüyerek ya da yüzmeye çalışarak, 6 bin 800 kişinin sahte resmi belgeleri düzenleyerek kaçma girişiminde bulunduğunu açıkladı.

EN SIK KULLANILAN ROTA MOLDOVA SINIRI

Ukrayna'nın bin 200 kilometrelik Moldova sınırı, Ukrayna'dan kaçmaya çalışan erkeklerin en sık kullandığı rotalardan biri. 11 bin Ukraynalı erkek yasa dışı bir şekilde Moldova'ya geçti. Moldova'ya ulaşmaya çalışanlardan bazıları sınırı yürüyerek bazıları ise nehirde yüzerek geçmeye çalıştı. Rapora göre, sınırdan geçmeye çalışanlar her zaman komşu ülkeye ulaşamadı. Romanya'ya geçmeye çalışanlar arasına hayatını kaybedenlerin olduğu tespit edildi.

Öte yandan, sınırı Ukrayna'dan ayrılmak isteyenlerin büyük bir kısmı da sahte belge düzenledi. Sahte belge düzenleyerek bir mobil uygulama üzerinden iletişim kuran Ukraynalılar, bu sayede kaçak yollarla sahte belge düzenletiyor.

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