'20 yılda Tacikistan-Kırgızistan sınırının yüzde 68'i belirlendi'

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Tacikistan'ı Kırgızistan ile ayıran Sughd bölgesindeki İsfara şehri yönetici ve aktivistleri ile yaptığı görüşmede sınır sorununu değerlendirdi. İsfara şehrinin Kırgızistan ile uzun sınırı olduğunu belirten Rahman, bu sınırın 2 ülke halkları arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine önemli bir katkı sağladığını söyledi. Hükümetin, Kırgızistan ile olan devlet sınırının belirlenmesiyle ilgili görüşmelerin bir an önce yapılmasını desteklediğini ifade eden Rahman, "Komisyonun 20 yıllık çalışması sonucunda 2 ülke arasındaki 987 kilometrelik sınırın 663 kilometresi yani yüzde 68,4'ü belirlendi ve üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.