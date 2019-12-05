200 bin fare, domuz ve kumru ‘kurban’ ettiler
Nepal'de yüzlerce kasap Hinduizm inancı gereği “dünyanın en fazla hayvan kesilen etkinliği” olarak bilinen festivalin ilk gününde binlerce hayvan kesti.
Her 5 senede bir düzenlenen Gadhimai Festivali bir şamanın keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru kesmesiyle başladı. Şaman daha sonra vücudunun beş ayrı noktasına bu hayvanların kanlarını sürdü. İki gün sürecek Festival nedeniyle Hindistan sınırındaki Bariyarpur Tapınağı’na giden Hindular, açık alanlarda ibadet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.
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