200 bin fare, domuz ve kumru ‘kurban’ ettiler

Her 5 senede bir düzenlenen Gadhimai Festivali bir şamanın keçi, fare, tavuk, domuz ve kumru kesmesiyle başladı. Şaman daha sonra vücudunun beş ayrı noktasına bu hayvanların kanlarını sürdü. İki gün sürecek Festival nedeniyle Hindistan sınırındaki Bariyarpur Tapınağı’na giden Hindular, açık alanlarda ibadet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.