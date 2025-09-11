200 bin kişilik eylem Fransa'yı salladı: 540 gözaltı

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken ülke dün Macron politikaları karşıtı eylemlere sahne oldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 211'i Paris'te olmak üzere 540 kişi gözaltına alındı.

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'te şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.