200 Hamaslı tünellerde mahsur kalmıştı! İsrail, ABD ile anlaşma sağladı

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrail güvenlik kabinesinden bir kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail'i ziyareti sırasında Netanyahu ile yaptığı görüşmede 200 Filistinlinin güvenli geçişi konusunun ele alındığını aktardı.

Netanyahu ile Witkoff ve Kushner'in 200 Filistinlinin güvenli şekilde başka ülkeye geçişinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığı savunuldu.

İsrailli kaynak, Kushner'in görüşmede henüz herhangi bir ülkeden 200 Filistinlinin kabulüne ilişkin geri dönüş olmadığını söylediğini ileri sürdü.

ABD'DEN İSRAİL'E GÜVENLİ GEÇİŞİN SAĞLANMASI BASKISI

İsrail basını, Washington yönetiminin Başbakan Netanyahu'ya sarı hattın gerisinde kalan 200 Filistinlinin güvenli geçişine izin vermesi için baskı yaptığını kaydediyor.

ABD'nin güvenli geçişin sağlanmasını Trump'ın 20 maddelik Gazze planının pilot uygulaması olarak gördüğü belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, 10 Kasım'da İsrail'i ziyaret etmişti.

Ziyaret, Hamas'ın 2014'te ele geçirdiği İsrailli asker Hadar Goldin'in naaşının teslim edilmesi karşılığında İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan 200 Filistinlinin güvenli geçişine izin verilmesi tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşmişti.

İŞGAL ALTINDAKİ REFAH'TA KALAN 200 FİLİSTİNLİNİN GÜVENLİ GEÇİŞİ TARTIŞMASI

İsrailli muhalif lider Avigdor Liberman, gün içinde Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun ABD yönetimine 200 Filistinlinin güvenli geçişini sağlayacağı yönünde söz verdiği iddia etmişti.

Bunun üzerine Netanyahu'ya yakın ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, yerel basına, Liberman'ın iddialarının "asılsız olduğunu" ileri sürerek ABD'ye bu konuda "herhangi bir söz verilmediğini" savunmuştu.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Netanyahu'nun Refah'ta sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesini istemişti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan ABD yönetiminin ise söz konusu Filistinlilerin güvenli geçişi için Netanyahu'ya baskı yaptığı ileri sürülmüştü.