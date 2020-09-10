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Dünya

200 metre sınır ihlali pahalıya patladı İsrail'e ait İHA düşürüldü

Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

İHA10 Eylül 2020 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 19:38
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Lübnan ordusu, Lübnan hava sahasına giren İsrail’e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saat 17:10’da Ayta al-Shaab kasabası üzerinden Lübnan hava sahasına giren İsrail’e ait bir İHA, Lübnan topraklarındaki Mavi Hattan 200 metre mesafede ordu tarafından düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında bir İHA’nın düştüğü aktarılırken, İHA’dan herhangi bir bilgi elde edilmesinin mümkün olmadığı açıklandı.

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