200 milyon dolarlık onay! Biden gizlice imzalamış

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:07

ABD merkezli CNN kanalı, Başkan Joe Biden yönetiminin, geçen yılın aralık ayının sonlarına doğru Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna için hazırlanan ilave 200 milyon dolarlık güvenlik yardımı paketini gizlice onayladığını duyurdu. Konuya aşina 4 ayrı kaynağa atıf yapılan haberde, 200 milyon dolarlık paketin büyük bölümünün hafif silahlar, mühimmat, telsizler ve tıbbi teçhizat gibi unsurlar içerdiği belirtildi. Beyaz Saray'ın kararının bu ayın başlarında Kongre'ye bildirildiği kaydedilen haberde, diğer ABD'li yetkililerin konuyu gizli kanallardan öğrendiği ifade edildi. 11 Aralık'ta Washington yönetimi, Ukrayna için hazırlanan söz konusu paketi askıya almıştı. Kararın, durumun diplomatik olarak çözülmesine katkıda bulunmayı amaçladığı öne sürülmüştü.

HİÇ İLERLEME YOK

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Rus mevkidaşı Sergey Ryabkov arasında Cenevre'de düzenlenen toplantıda Ukrayna konusunda ilerleme kaydedilemedi. Sherman, "Putin'in aksine Ukrayna olmadan Ukrayna veya NATO olmadan NATO ile ilgili karar almayacağız" dedi.