27 Aralık 2020 Pazar 14:01 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 14:07

Latince sıcak içecek tezgâhı anlamına gelen termopolium olarak bilinen fast-food dükkanı, arkeoloji parkının Regio V bölgesinde yer alıyor.

Pompeii Arkeolojik Alanı Direktörü Massimo Osanna yaptığı açıklamada, Pompeii'de bu türden 80 kadar fast-food mekanı bulunmasına rağmen, ilk kez böyle bir "olağanüstü" yapının tamamen ortaya çıkarıldığını söyledi.

Euronews'in haberine göre, dairesel delikli bir tezgahta sıcak yemek içeren, pişmiş toprak kavanozların bazılarında yaklaşık 2.000 yıllık yiyecek izleri bulundu.

Tezgahın önünde parlak renkli fresklerle süslenen tavuk ve baş aşağı asılı iki ördek gibi hayvanlar tasvir ediliyor.

Domuz eti, balık, salyangoz ve sığır eti izleri var

Site antropoloğu Valeria Amoretti, "Ön analizlerimiz, tezgahın ön tarafına çizilenlerin orada satılan yiyecek ve içeceği temsil ettiğini gösteriyor" dedi.

Amoretti ayrıca kaplarda domuz eti, balık, salyangoz ve sığır eti izlerinin bulunduğunu söyledi.

Arkeologlar kazıda ayrıca patera, yahni ve çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozlar, şarap şişeleri ve amfora olarak bilinen bronzdan yapılmış bir kase buldu.

Napoli'nin 23 km güneydoğusundaki Pompeii, kül altına gömüldüğünde yaklaşık 13 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu.

Pompeii, MS.79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması nedeniyle kentte yaşayan 2 binden fazla insanla beraber lavlar altında kaldı. 16. yüzyılda bulunan ve 1748 yılında arkeolojik kazıların başladığı Pompeii Antik Kenti UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunuyor.