2004 yılında başlamıştı: UNESCO İyi Niyet Elçisi görevini sonlandırdı!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Aliyeva'nın UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'a resmi mektup göndererek 2004 yılında başladığı UNESCO İyi Niyet Elçisi görevini sonlandırdığı bildirildi. İlgili mektupta ayrıca "Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan'ın kültürel mirasına ve tarihi eserlerine yönelik uyguladığı vandalizm ve politika hakkında da bilgi verildi" ifadeleri kullanıldı.

Görevden ayrılma sebebi olarak Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın Ermenistan işgalinin ardından bölgenin geniş çaplı restorasyonu ve canlandırılmasında aktif olarak yer alacağı belirtildi.