200'den fazla çocuğu istismar eden sapık öldürüldü! Akıllara durgunluk veren cinayet

star.com.tr 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:48 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:48

Tarihin en aşağılık sapıklarından biri olarak bilinen İngiliz vatandaşı Richard Huckle, Malezya'da 200'den fazla çocuğu istismar etme suçundan yakalandı. Sapıklıklarını kitap haline getiren Huckle'ın en küçük kurbanının 6 aylık olduğu belirtiliyor.

2016 yılındaki yargılama sonucu 22 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Huckle, İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Full Sutton hapishanesine gönderildi.

Huckle, 13 Ekim 2019'da hücresinde ölü bulundu. Sapığı öldürdüğü belirlenen Paul Fitzgerald, 23 Kasım Pazartesi günü çıktığı mahkemede, zihinsel sorunları olduğunu ve cinayeti bu yüzden işlediğini savundu. Juriyi ikna edemeyen Fitzgerald, cinayet suçundan 34 yıl hapse mahkum edildi.

CİNAYET AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Yargıç Nikolas Lavender, 30 yaşındaki Fitzgerald'ın fosforlu kaleme bir bıçak taktığını ve ardından Huckle'ın burnuna sokarak ölümcül beyin yaralanmalarına neden olan "sadist" bir adam olduğunu söyledi.

Lavender Fitzgerald'a şunları söyledi:

Sen bir psikopatsın ve işkence yapmayı, tecavüz etmeyi, öldürmeyi ve hatta başkalarını yemeyi hayal etmekten zevk alıyorsun.

Fitzgerald'a en az 34 yıl olmak üzere müebbet hapis cezası verildi.

ALÇAKÇA ÖVÜNMÜŞTÜ

Savcılar, Malezya'da yüzlerce çocuğu istismar eden Huckle'ın, çocukların ve ebeveynlerin güvenini kazanmak için sık sık öğretmen ve hayırsever kılığına girdiğini söyledi.

Bununla da yetinmeyen sapık, internette paylaştığı görüntü ve yazılarla övünmüş.

FİTZGERALD'A DESTEK ÇIKTILAR AMA...

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Fitzgerald'ın sapığı öldürdüğü için "madalyayı hak ettiğini" söyledi.

Ancak mahkeme, katilin iyi biri olmadığını, kadınlara tecavüz etmekle ilgili düşüncelerinin olduğunu açıkladı.

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