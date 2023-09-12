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Dünya

2010'dan bu yana ilk: ABD'de yoksulluk oranı arttı

ABD'de yoksulluk oranı, 2022'de 4,6 puan artarak yüzde 12,4'e yükselirken, 2010'dan bu yana ilk artışını kaydetti.

AA12 Eylül 2023 Salı 19:32 - Güncelleme:
2010'dan bu yana ilk: ABD'de yoksulluk oranı arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı, 2022 yılına ait Gelir, Yoksulluk ve Sağlık Sigortası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl medyan hane halkı geliri 2021'e kıyasla yüzde 2,3 azalışla 74 bin 580 dolar olarak tahmin edildi.

ABD'de resmi yoksulluk oranı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla fazla değişim göstermeyerek yüzde 11,5 oldu.

Ülkede gelir ve sosyal hakların yanı sıra vergi iadeleri ve yemek kuponları gibi hükümet programlarını da içeren tamamlayıcı ölçüme göre ise yoksulluk oranı 2022'de yıllık bazda 4,6 puan yükselerek yüzde 12,4'e çıktı. Yoksulluk oranındaki bu değişim, 2010'dan bu yana kaydedilen ilk artış olarak dikkati çekti.

Ülkede yaşayanların yüzde 7,9'una karşılık gelen 25,9 milyon kişinin geçen yıl boyunca hiçbir sağlık sigortasının bulunmadığı tespit edildi. 2021'de nüfusun yüzde 8,3'ünü oluşturan 27,2 milyon kişinin sağlık sigortası yoktu.

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