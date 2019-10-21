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2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

Rusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanovun, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

  • DHA
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Rusya’da 2012 Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun ortadan kaybolmasının üzerindeki sır perdesi, aile üyelerinin cesetledrinin bulunmasıyla ortadan kalktı.
 
 
7 yıldır kayıp olan milletvekili Sidora ile eşi ve biri kız iki çocuğunun öldürüldükleri şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüphelerin üzerinde toplandığı suç örgütü lideri Oleg Shishkanov, geçen Temmuz ayında gözaltına alındı.
 
 
Kkumar, kadın ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok suç kaydı bulunan Shishkanovun sorgulaması devam ederken, 7 yıl önce ortadan kaybolan milletveki ve ailesinin cenazelerine ulaşıldı.
 
 
Açıklanmayan bir bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu vahşice katledilen aile üyelerinin adli tıp kontrollerinde kafalarından silahla vurularak öldürüldükleri saptandı.
 
Yapılan soruşturmada Sidorova’nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri Oleg Shishkanov’a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor.
 
 
Temmuz ayının ortalarında gözaltına alınan Shishkanovun gözaltı süresi Eylül ayında başkent Moskovanın Basmanny Bölge Mahkemesi’nce 12 Aralıka ertelendi. Oleg Shishkanov’un ne zaman hakim karşısına çıkacağı konusunda bilgi verilmedi.

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