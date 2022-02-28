İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 2016 Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya'ya sığındı
Dünya

2016 Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya'ya sığındı

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna'dan Romanya'ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “24 Şubat akşamı çocuklarıma Kiev'i terk ettim. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

DHA28 Şubat 2022 Pazartesi 10:54 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:54
ABONE OL

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, "Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. 4 saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. 'Neden?' diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız" dedi.

"İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?"

Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, "En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde 'İşte burayı kurtardık' mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.