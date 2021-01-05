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Dünya

2020 yılında Norveç'teki elektrikli araç sayısı yüzde 50'yi geçti

Norveç'te elektrikli araçlar, geçen yıl satılan yeni otomobillerin yüzde 54,3'ünü oluşturarak rekor kırdı.

AA05 Ocak 2021 Salı 16:27 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 16:29
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Norveç Yol Federasyonu (OFV), 2020 yılına ait otomobil satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede geçen yıl elektrikli araçlar 2020'de satılan tüm yeni otomobillerin yüzde 54,3'ünü oluşturdu. Söz konusu oran 2019'da yüzde 42,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl dizel otomobillerin payı yüzde 16'dan yüzde 8,6'ya, benzinli otomobillerin payı da yüzde 15,7'den yüzde 8'e gerilerken, hibrit otomobillerin payı yüzde 25,9'dan yüzde 29,1'a yükseldi.

2025 yılına kadar fosil yakıt kullanan araçlara yasak getirmeyi hedefleyen Norveç, fosil yakıt kullanan otomobillerdeki vergileri tamamen elektrikli otomobillere uygulamıyor.

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