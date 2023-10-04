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Dünya

2023 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu

2023 Nobel Kimya Ödülü'nü 'kuantum noktalarının keşfi ve sentezi'nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov kazandı.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:54 - Güncelleme:
2023 Nobel Kimya Ödülü sahibini buldu
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2023 Nobel Kimya Ödülü'nü, kuantum noktalarının keşfi ve senteziyle ilgili çalışmalarından dolayı Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kazandı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Kimya Ödülü'nün, bağımsız çalışmalarında kuantum noktalarını oluşturan Ekimov ve Brus ile söz konusu kimyasalın üretimini kökten değiştiren Bawendi'ye verildiği açıklandı.

Kuantum noktalarının, LED ışıklı lambalarını geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı kaydedildi.

  • nobel kimya
  • kuantum noktalar
  • keşif

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