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Dünya

2023 Sakharov Ödülü adayları açıklandı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'ne bu yıl aday gösterilenler arasında İran'da geçen sene hayatını kaybeden Mahsa Emini ile Tesla ve SpaceX şirketlerinin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk yer aldı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 01:12 - Güncelleme:
2023 Sakharov Ödülü adayları açıklandı
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Geçen yıl "cesur Ukrayna halkına" verilen ödül için bu yılki adaylar belirlendi.

AP'deki sağ ve aşırı sağcı "Kimlik ve Demokrasi" grubu tarafından Elon Musk'ın ödüle aday gösterilmesi dikkati çekti.

Diğer adaylar arasında; Mahsa Emini, İranlı kadınlar ve "Kadın, Yaşam, Özgürlük" Hareketi, Afgan eğitim aktivistleri Marzia Amiri, Parasto Hakim ve Matiullah Wesa, Gürcü hukukçu Nino Lomjaria ve Gürcistan'ın Avrupa yanlısı halkı, Ugandalı iklim aktivisti Vanessa Nakate, Nikaragualı insan hakları savunucuları Vilma Nunez de Escorcia ve Mgr Rolando Jose Alvarez Lagos ile farklı ülkelerden kadın hakları savunucuları Justyna Wydrzynska, Morena Herrera ve Colleen McNicholas yer aldı.

Adaylar, AP'deki siyasi gruplar ve en az 40 milletvekilinin imzasıyla belirleniyor.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Ödülün 3 finalisti 12 Ekim'de AP Dış İlişkiler Komitesi ve Kalkınma Komitesi tarafından seçilecek. 19 Ekim'de ise AP Başkanı Roberta Metsola ve parlamentodaki siyasi grupların liderleri ödülün kime verileceğini kararlaştıracak.

Ödül töreni, 13 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

  • Avrupa Parlamentosu
  • 2023 Sakharov Ödülü
  • Elon Musk

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