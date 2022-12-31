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Dünya

Dünya yeni yıla giriyor

2022 geride kalıyor, 2023 tüm dünyada coşkuyla karşılanıyor. Yeni yıla ilk giren ülke Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga oldu. Ardından Yeni Zelanda'da yeni yıla havai fişek gösterileriyle girdi.

31 Aralık 2022 Cumartesi 14:16 - Güncelleme:
Dünya yeni yıla giriyor
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Yeni yıla ilk giren ülke ada ülkesi Tonga oldu. Ardından, Büyük Okyanus'taki Kiribati ve Samoa Adaları ile Yeni Zelanda 2023'e girdi.

Yeni Zelanda yeni yılı, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.

AVUSTRALYA TSİ 16'DA YENİ YILA GİRECEK

Avustralya Türkiye saati ile 16'da yeni yıla girecek. Onu, Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek.

Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek. Avrupa ülkeleri ise Türkiye'den iki saat sonra 2023'e girecek.

2023'e son giren yerler Pasifik'te Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Baker (BEYKIR) ve Howland adaları olacak.

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