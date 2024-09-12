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Dünya

2024 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Taylor Swift damgası

Her yıl video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), ABD'nin New York şehrinde düzenlenen törende sahiplerini bulurken 7 dalda ödül alan Taylor Swift geceye damgasını vurdu.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 11:04 - Güncelleme:
2024 MTV Video Müzik Ödülleri'ne Taylor Swift damgası
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MTV'nin internet sitesine göre, ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katty Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.

Megan Thee Stallion'ın sunduğu ödül töreninde açılış performansını sergileyen Eminem, "Houdini" şarkısıyla "En İyi Hip-hop" ve "En İyi Görsel Efektler" ödülünü aldı.

12 dalda aday gösterilen Swift, beşinci kez kazandığı "Yılın Klibi" kategorisi de dahil olmak üzere 7 ödülle evine döndü. Swift, şu ana kadar toplam 30 VMA ödülü kazanarak, 26 ödülü bulunan Beyonce'nin "En Çok VMA Ödüllü Solo Şarkıcı" ünvanını devraldı.

Şarkıcı Post Malone'un Swift ile düet yaptığı "Fortnight" isimli şarkı "Yazın Şarkısı" ödülünü alırken, şarkının klibi de "Yılın Klibi" ödülüne layık görüldü.

Amerikalı sanatçı Katty Pery de "Roar" adlı şarkısını seslendirdiği performansıyla "VMA Tarihinin En İkonik Performansı" ödülünü kazandı.

Güney Koreli müzik gruplarının ön plana çıktığı ödül töreninde "En iyi K-Pop" ödülü solo şarkıcı Lisa'ya verilirken, Seventeen "Yılın Grubu" seçildi.

Birkaç türün kombinasyonu olan ve "Afrika ezgileri içeren" anlamındaki "En İyi Afrobeat" ödülü, "Water" şarkısıyla Tyla'ya verildi.

Gecenin diğer ödül kategorileri ve sahipleri şöyle sıralandı:

"En İyi Çıkış Yapan Sanatçı": Chappell Roan

"Yılın Sanatçısı": Taylor Swift

"Yılın Şarkısı": Sabrina Carpenter - "Espresso"

"En İyi Koreografi": Dua Lipa- "Houdini"

"En İyi Sanat Yönetmeni": Megan Thee Stallion - "BOA"

"En İyi Düzenleme": Taylor Swift ve Post Malone - "Fortnight"

"En İyi R&B": SZA - "Snooze"

"En iyi Alternatif Müzik": Benson Boone - "Beatiful Things"

"En iyi Rock Müzik": Lenny Kravitz - "Human"

"En İyi Latince Şarkı": Anitta - "Mil Veces"

"Yılın Performansı": LE SSERAFİM - "Easy"

  • 2024 MTV Video Müzik Ödülleri
  • Taylor Swift
  • MTV Video Müzik Ödülleri

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