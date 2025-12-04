2026 G20 krizi: Bir reklam arası veriyoruz

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Sözcüsü Vincent Magwenya, ABD'nin başkanlığında gelecek yıl yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacaklarını bildirerek, "Şimdilik, normal programımıza dönene kadar bir reklam arası vereceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecektir" açıklamasına cevap geldi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın Sözcüsü Vincent Magwenya yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yöneteceği zirveye katılmayacaklarını espirili bir yolla açıkladı. Magwenya, "Gelecek yıl bu zamanlarda, Birleşik Krallık G20 başkanlığını devralacak. Dünyanın geri kalanı için gerçekten önemli olan konular üzerinde anlamlı ve içerikli bir şekilde görüşebileceğiz. Ama şimdilik normal programımıza dönene kadar bir reklam arası vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY AFRİKA, HİÇBİR YERDE ÜYELİĞE LAYIK DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'da sözde "beyaz soykırım" iddialarını tekrar tekrar dile getirmişti. Güney Afrika'nın G20 Zirvesi'nin sonunda yapılan kapanış töreninde ABD Büyükelçiliği'nin kıdemli temsilcisine G20 dönem başkanlığını devretmeyi reddettiğini iddia eden Trump, "Bu nedenle Güney Afrika benim talimatımla gelecek yıl Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenecek olan 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecektir. Güney Afrika, hiçbir yerde üyeliğe layık bir ülke olmadığını dünyaya göstermiştir ve biz de kendilerine yapılan tüm ödemeleri ve yardımları derhal durduracağız" açıklamasında bulunmuştu.